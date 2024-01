Formia, gli eventi alla vigilia dell’Epifania

Venerdì 5 gennaio 2024, la Pro Loco Città di Formia con il patrocinio del Comune, proporrà un’indimenticabile giornata dedicata a tutta la comunità.

Alle ore 17.00, la piazza Largo Paone si animerà con il vibrante concerto (ingresso libero) del talentuoso artista Povia, introdotto dalla coinvolgente performance della band Mimì & Bagaria, un gruppo che da anni porta in giro il suo sound mediterraneo e che annovera nelle sue fila Mimì Varriale e Tony Montanaro (di Formia), musicisti impegnati nel sociale con il loro progetto Musica Gratis per i bambini del Golfo, tra l’altro promotori dello stesso evento. Povia, 51 anni, di Milano, che vinse l’edizione 2006 del celebre Festival di Sanremo con il brano “Vorrei avare il becco”, viene spesso considerato una figura atipica nel mondo della canzone italiana e durante la sua carriera ha conquistato 8 dischi di platino e 3 dischi d’oro, oltre a detenere il record di maggior numero di settimane consecutive alla posizione numero 1 nelle classifiche nazionali con il pezzo “I bambini fanno ooh”.

A partire dalle 19.30 da non perdere la manifestazione “Darsena Fish”. Si potrà innanzitutto degustare la classica frittura di pesce proposta dai pescatori della Darsena La Quercia. L’evento sarà anche ricco di sorprese con performance di artisti che uniranno varie forme d’arte: musica, danza, pittura. Per finire un flash mob a ritmo dei DJ. Un’atmosfera coinvolgente sarà creata grazie ad una straordinaria ambientazione di luci che coloreranno l’intera area, regalando un’esperienza unica. Tra gli artisti Oscar Di Raimo (violino), Aurora Macci (Violoncello), Paola Pagano e Marianna Rossi (Pianoforte), Francesco Azzari (Ballerino), Filomena Vezza (Pittrice), Livio Batosi (dj). La Direzione Artistica è curata dalla pianista Marianna Rossi. Non perdete l’occasione di vivere questa favolosa serata, un mix travolgente di musica, cibo e festa.