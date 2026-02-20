Formia, i Carabinieri all’Alighieri: lezione di legalità contro il bullismo

Nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dal comando provinciale carabinieri di Latina, il comando compagnia carabinieri di Formia ha fatto tappa all’istituto comprensivo “Alighieri” per un incontro dedicato a due delle sfide più delicate del mondo giovanile: il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa ha riscosso una grande partecipazione offrendo agli alunni un’occasione preziosa per riflettere sui concetti di rispetto e responsabilità. I militari dell’arma non si sono limitati alla teoria, ma hanno illustrato con chiarezza le conseguenze, anche di natura penale, che derivano dalle condotte violente tra coetanei.

Particolare attenzione è stata rivolta al mondo digitale. In un’epoca in cui la vita sociale passa dai social network, i carabinieri hanno messo in guardia i ragazzi sui rischi legati a un uso improprio di internet, spiegando come un semplice “click” possa avere ripercussioni reali e profonde.

Il cuore dell’incontro è stato il confronto diretto. Attraverso esempi concreti e casi pratici, gli studenti hanno potuto approfondire tematiche di stretta attualità. Durante il dibattito, i ragazzi hanno condiviso esperienze personali e posto numerose domande, dimostrando una spiccata sensibilità verso dinamiche che toccano da vicino il loro quotidiano.

L’evento non è un episodio isolato, ma si inserisce nel percorso educativo dell’IC “Alighieri”, volto a prevenire fenomeni di disagio e a formare cittadini attivi e consapevoli.

L’incontro si è concluso con la promessa di proseguire questa sinergia tra forze dell’ordine e mondo della scuola, pilastri fondamentali per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per i giovani del territorio.