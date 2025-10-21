Formia, i lavori sul ponte Tallini: i dubbi della consigliera Arnone

A Formia, l’opposizione in Comune si domanda se il ponte Tallini, che limita la dimensione dei mezzi che possono attraversare Flacca, sia indispensabile. La dirigente della polizia municipale ha fatto recintare l’area da alcune settimane, ma i lavori del viadotto che collega il Molo Azzurra con via Vitruvio, non sono mai partiti. Il ponte è chiuso dal 2019, quando l’amministrazione Villa la adibì a passeggiata turistica per raggiungere gli imbarchi verso Ponza e Ventotene. L’amministrazione Taddeo ritiene che finiti i lavori, l’opera possa ospitare traffico in entrambi i sensi di marcia.

La consigliera Immacolata Arnone, in un’interrogazione diretta al sindaco, paventa che i costi del viadotto, rispetto al mutuo da 1,5 milioni, siano lievitati oltre i 3 milioni e propone una soluzione alternativa: “L’abbattimento del ponte, con la relativa costruzione della rotonda al porto darebbero alla città, attraverso il recupero del molo Azzurra la possibilità di creare un piccolo porto turistico e un luogo di aggregazione vicino al centro e inoltre si sposterebbe sulla Flacca il passaggio dei trasporti eccezionali”.