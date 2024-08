Formia, il 24 agosto inizia l’evento artistico-culturale ‘Stanze d’artista’

Il 24 agosto a Formia inizierà un evento artistico – culturale, Stanze d’artista, che ha l’intento di valorizzare il territorio facendone conoscere luoghi e storia attraverso l’attivazione di spazi e ambienti medioevali (frantoio ipogei, antiche rimesse e magazzini, botteghe, strade e vicoli) che fungeranno da galleria “diffusa”; tale idea è finalizzata a tessere un colloquio tra le forme espressive più diversificate e contemporanee e spazi segnati dal lungo trascorrere del tempo e dal lavoro secolare svolto dagli uomini che li hanno vissuti. L’evento, voluto e sostenuto dall’Associazione culturale Maranola nostra, che ne ha affidata la direzione artistica al prof. Andrea Grieco, è concepito secondo un articolato progetto-programma che coinvolge i linguaggi della pittura, della scultura, del fumetto, della letteratura, della musica, delle videoinstallazioni e finanche dei sapori, che verranno in maniera sinergica a costituire un impianto esperienziale unico e originale per i fruitori.

Autori

A sottolineare il profilo internazionale dell’evento sarà l’autore di punta Miguel Ángel Martín, artista e fumettista iberico definito dalla famigerata rivista americana Time “uno dei migliori cinquanta illustratori al mondo”, con all’attivo decine di storie grafiche che

hanno ridefinito il concetto stesso di arte consequenziali e che vantano traduzioni in paesi di tre continenti.

Franco Farina, scultore polimaterico salentino, abile artigiano-restauratore di icone religiose e studioso delle culture mediterranee, tutti ambiti e conoscenze che confluiscono nel suo apparato visivo-espressivo; dai suoi lavori affiorano miti sempiterni con cui interrogare il presente.

Elena Rapa, artista umbra, la rappresentante italiana più significativa di quel movimento artistico di matrice statunitense che è il Pop-Surrealismo, autrice che vanta collaborazioni e interventi in centinaia di pubblicazioni italiane e estere, da quelle edite da rinomate case editrici a quelle underground e finanche autoprodotte

Davide Ranni, scultore plastico proveniente dalla provincia di Latina, che con i suoi ironici e provocatori “assemblage” ridona forma e identità a materiali di uso quotidiano, creando manufatti la cui apparente e divertita foggia lasciano trapelare un discorso critico nei confronti del cattivo rapporto che intessiamo col vissuto.

Andrea Grieco, collagista la cui ricerca sui linguaggi visivi, commistionata con riferimenti che afferiscono alla letteratura, ad artisti paradigmatici del XX secolo (Duchamp, Picasso, Magritte, Bacon) e ai maestri del cinema, nonché alle sonorità punk, dark e noise, procede in una pratica che ha l’iconoclasta e dirompente attitudine dell’avanguardia storica, producendo artwork che vengono regolarmente inseriti in collettive e mostre personali in Italia e all’estero.

Fulvio Sciucca, tra i più schivi e estroversi artisti originatesi nel territorio laziale, che si cimenta nella realizzazione di complesse composizioni polimateriche che palesano la loro nobile ascendenza estetica; le combustioni di Burri e la matericità lirica e struggente di Kiefer si incontrano nella labirintica testura delle sue opere.

Rocco Lombardi, che da un passato di studi tecnici, writer e fumettista, concentra da tempo la sua produzione nell’illustrazione attorno ai temi centrali del paesaggio e dei regni della natura, i suoi lavori, eseguiti con tecniche di incisione e stampa artigianali, sono apparsi in numerose pubblicazioni in Italia e all’estero, su copertine di dischi e poster per gruppi della scena indipendente.

La rassegna ospiterà anche musicisti che offriranno un saggio nei diversi ambiti che lo spettro sonoro offre; Ivano Pecorini, forte dei propri studi di conservatorio e di ricerca,

trasporta con le sue composizioni di “concrete music” l’ascoltatore in ambienti tanto impalpabili quanto penetranti; Claudio Iacono, dj e producer di techno virata in ogni sua declinazione, tra i più apprezzati nell’ambito dei clubbing e rave italiani e europei; i Paquita La Guapa, gruppo alt-rock dalle molteplici influenze, dal blues al prog attraversando la psichedelia, capitanato dal chitarrista Ivan Franzini.

Ulteriore occasione di dialogo e confronto offriranno le pubblicazioni della In your face comix, casa editrice specializzata nel recupero delle storie e degli autori più innovativi del fumetto italiano; così come non mancheranno presentazioni di volumi di autori succitati, e un’esperienza enogastronomica che vedrà coinvolto il bar tender Vincenzo Caruso, che in onore di Miguel Ángel Martín eseguirà e presenterà un cocktail ispirato all’opera del controverso e provocatorio artista spagnolo.

Programma (24/31 agosto 2024)

Gli spazi espositivi saranno visitabili tutti i giorni dell’evento a partire dalle ore 21:00 alle ore 24:00

Gli eventi in caledario si svolgeranno tutti a partire dalle ore 22:00

Sabato 24: Serata d’inaugurazione, apertura stanze e presentazione del libro inedito di Miguel Angel Martin, Future Glow in the Dark (con l’autore)

Domenica 25: presentazione e degustazione del cocktail Machine Kiss Lips, ideato dal bar tender Vincenzo Catuso ispirandosi all’omonimo disegno di Martin (esposto in mostra)

Lunedì 26: presentazione dei romanzi grafici L’invasione degli Extraterroni e Giò Giò (con gli autori Elena Rapa e Andrea Grieco)

Martedì 27: concerto di “concrete” music di Ivano Pecorini.

Mercoledì 28: presentazione del libro Mira di Rocco Lombardi

Giovedì 29: djset di Claudio Iacono:

Venerdì 30: presentazione libro di Il Silenzio dei Vivi con lo sceneggiatore Diego di Dio

Sabato 31: concerto psycho-prog-lisergico dei Paquita La Guapa.