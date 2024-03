Formia, il bilancio dei controlli notturni: denunce e sanzioni

Condotto in serata un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla circolazione stradale a seguito dell’aumento dei sinistri registrato di recente, nel territorio di Formia.

Numerosi posti di controllo sono stati istituiti su tutto il territorio della Compagnia di Formia, concentrandosi principalmente sul controllo etilometrico dei conducenti.

Durante i controlli, sono state identificate 100 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 60 autoveicoli. Sono state eseguite 5 ispezioni personali e 2 perquisizioni personali e veicolari, anche con l’ausilio dei cani cinofili. Inoltre, sono stati controllati 6 esercizi pubblici concentrati nelle zone della movida.

Sono state contestate 8 violazioni al Codice della Strada, con sanzioni per un totale di €2164. Due persone sono state segnalate all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, mentre una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo essere stata coinvolta in un sinistro stradale a causa di un tasso alcolemico di 3 g/l.

Infine, una persona è stata deferita per guida senza patente con recidiva.