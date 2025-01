Formia, il borgo di Castellone sarà riqualificato: stanziati 280mila euro

Riqualificazione di tre spazi pubblici nel borgo storico di Castellone per la somma complessiva di 280.000 euro. L’amministrazione comunale di Formia ha recentemente approvato la riqualificazione di una delle zone più suggestive e caratteristiche della città con le sue stradine strette, i vicoli in pietra, i panorami mozzafiato e i siti storici di pregio, all’interno di un progetto che mira a valorizzare e conservare il quartiere. Un nuovo look dopo il recente rifacimento del verde con un nuovo impianto di irrigazione nell’aiuola sovrastante l’ingresso del Cisternone Romano, la piantumazione di nuovi alberi di agrumi in piazza S. Anna e l’installazione di dieci nuovi vasi con fiori presso il belvedere di piazza Capocastello. Gli ultimi interventi approvati in giunta interesseranno lungo la Via del Castello – di cui in particolare si prevede la pedonalizzazione del primo tratto superiore – la sistemazione della pavimentazione disconnessa in Largo Umberto Scipione e infine quella della Piazzetta e degli attigui marciapiedi situati in prossimità dell’incrocio tra Via Mamurra e Via del Castello.



Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi aperti con la sostituzione delle pavimentazioni esistenti e di una riorganizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, il sistema di drenaggio e collettamento delle acque meteoriche che insistono sulle aree. Un’ampia opera di valorizzazione di uno dei borghi più conosciuti e volto a preservarne il carattere storico e a migliorarne l’aspetto estetico, garantendo interventi diretti a rafforzare la sicurezza e l’accessibilità delle vie, mantenendo nel contempo l’aspetto tradizionale delle strade.

“La nostra intenzione è quella di rendere il borgo più fruibile e vivibile per il turismo,

incentivando le visite e promuovendo Castellone come una meta nella scoperta del patrimonio culturale e storico di Formia. L’intervento avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, stimolando le attività commerciali e con questo progetto l’amministrazione comunale si impegna a preservare la sua identità storica, migliorando altresì la qualità della vita dei suoi abitanti”, spiega il sindaco Gianluca Taddeo.