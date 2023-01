Formia, il calendario 2023 delle “Giornate Ecologiche”

Ufficializzato il calendario 2023 delle “Giornate Ecologiche” a Formia, con le date dell’iniziativa che andrà a coprire quest’anno tutti i quartieri della città.

Si partirà il 5 febbraio dalla zona di San Giulio-San Pietro, per arrivare all’ultimo appuntamento programmato il 10 dicembre al mercato nuovo di via Olivastro Spaventola.

All’interno del calendario sono state inserite Rio Fresco (12 marzo), Gianola-Santo Janni (16 aprile), il mercato nuovo di via Olivastro Spaventola (14 maggio), l’area prospiciente la Chiesa del Buon Pastore (11 giugno), le frazioni collinari di Trivio-Maranola-Castellonorato (09 luglio), il Quadrivio sul Redentore (06 agosto), il Porticciolo Caposele sul litorale di Vindicio (10 settembre), Acqualonga (08 ottobre) e Castellone (12 novembre).

Durante le “Giornate Ecologiche” (la fascia oraria è dalle ore 08.00 alle ore 12.00) sarà possibile conferire ingombranti (mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure); Raee (piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni); olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, oltre che pile scariche, toner, farmaci scaduti.

La Frz ripropone gli appuntamenti “Amici dell’Ambiente” che permetteranno di usufruire di un efficace ed utile servizio a disposizione del cittadino, senza doversi recare direttamente al Centro comunale di raccolta dell’Enaoli.

L’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo: “Riteniamo importante incentivare e promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso iniziative che semplifichino e agevolino le modalità di smaltimento e, in particolar modo, di quelli ingombranti. La determinata ed efficiente azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti nelle aree e negli spazi pubblici ha consentito di ridurre il fenomeno, anche attraverso attente campagne di sensibilizzazione a una cultura consapevole del riciclo”.

Il commento del sindaco Gianluca Taddeo: “Un passo chiave per attuare un vero e proprio sistema di economia circolare attraverso l’attuazione di buone pratiche, perché crediamo che l’impegno civico vada ricercato in maniera tale da poter mantenere un ambiente più sano e più pulito possibile e soprattutto fondamentale per dare un esempio ai giovani del territorio”.