Formia, il consigliere Magliozzi aggredito in strada

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la comunità di Formia questa mattina, quando il consigliere comunale Massimo Magliozzi è stato brutalmente aggredito in pieno giorno mentre rientrava in Comune. L’aggressore, un noto imprenditore locale, avrebbe colpito Magliozzi con pugni e schiaffi, scatenando il tutto per un motivo apparentemente futile: uno sputo a terra.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, in una strada affollata del centro. Il consigliere Magliozzi, appena uscito da un bar e in compagnia di un amico, ha avuto un colpo di tosse e, per motivi di salute, ha sputato a terra. Un gesto che, inspiegabilmente, ha scatenato la furia dell’imprenditore, che si trovava a pochi metri di distanza. L’aggressore, interpretando il gesto come un affronto personale o legato a precedenti “atteggiamenti” del consigliere “non graditi”, si è scagliato con violenza su Magliozzi, colpendolo ripetutamente sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Solo l’intervento di un coraggioso passante ha permesso di separare i due. Immediatamente dopo l’aggressione, il consigliere è stato accompagnato al punto di primo soccorso di Gaeta, dove ha ricevuto le cure del caso per le lesioni riportate.