Formia, il lungomare di Gianola avrà un nuovo aspetto

Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione nel tratto di levante del lungomare ‘Città di Ferrara’, nel quartiere formiano di Gianola, che interesseranno il rifacimento dei marciapiedi e della pista ciclopedonale. Un’operazione di “traffic calming” con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli, soprattutto nel periodo estivo quando è crescente l’afflusso turistico per la presenza di diversi stabilimenti balneari, alberghi, locali di ristorazione e di cittadini che si dedicano all’attività di runner. Interventi che puntano a ridurre l’impatto delle auto e a promuovere l’utilizzo della bici e della mobilità sostenibile e alternativa, definita ‘dolce’, migliorando la qualità urbana della zona e la viabilità.

La pista ciclopedonale si estenderà dal Parco De Curtis (polmone verde attrezzato con giochi per bambini) fino a Piazza “Guerriero’’ per poi continuare sul lungomare ‘Città di Ferrara’ fino a via Piscinola. Un progetto più ampio volto a incentivare l’uso di mezzi non motorizzati innalzando la qualità della vita in un quartiere densamente abitato in particolare durante il periodo estivo. Un preciso piano di programmazione che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo sta portando avanti con celerità e urgenza per risolvere l’annoso e quanto mai attuale problema del traffico viario.

“E’ un progetto a cui tenevamo tantissimo – sottolinea soddisfatto il primo cittadino – L’inizio dei lavori costituisce un fondamentale tassello finalizzato a consegnare alla comunità formiana una città meno inquinata e più vivibile, per sviluppare la mobilità ciclabile e facilitare, in totale sicurezza, lo spostamento anche a piedi o in bicicletta, che rappresenta una delle principali azioni su cui questa amministrazione si sta impegnando attivamente e fattivamente al fine di migliorare le condizioni di vita quotidiana di tutti noi”. “Si tratta di un investimento importante, essenziale per il rilancio turistico del nostro territorio – prosegue – Dopo anni di semiabbandono e di incuria, finalmente si restituisce anche a Gianola la sua bella immagine ed attrattività. Queste opere sono solo il preludio ad un più ampio e completo riassetto della zona, già nel nostro programma e in fase di procedura di gara. Continuiamo nella prospettiva di valorizzazione degli spazi della nostra bella città per renderla sempre più moderna e funzionale per i cittadini, ma anche più attraente per turisti e visitatori”