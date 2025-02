Formia, il PalAmendola affidato all’Asd Formia Futsal

Il PalAmendola sarà la nuova casa dell’Asd Formia Futsal. L’impianto sportivo polivalente situato nel quartiere San Pietro di Formia, con la determina del dirigente della Centrale Unica di Committenza (CUC), sarà affidato per sei anni alla squadra attualmente in testa al girone F del campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 maschile. La consegna ufficiale dell’impianto avverrà nei prossimi giorni.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha recentemente completato un importante intervento di riqualificazione del PalAmendola, includendo la sostituzione della copertura con un nuovo sistema progettato per prevenire infiltrazioni d’acqua, il rifacimento del parquet per migliorare sicurezza e comfort degli atleti, oltre a un restyling completo degli spogliatoi.

Un passo significativo per la città di Formia, che da tempo attendeva il rilancio della struttura, con il progetto che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, che coinvolge anche le strutture di Maranola, Castellonorato, il PalaFabiani, Scacciagalline e Via Cassio.

“La nostra visione è quella di creare una rete di impiantistica sportiva all’altezza delle aspettative, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva della comunità – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo –. Il PalAmendola sarà un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale, in un ambiente moderno e senza barriere architettoniche. Il nostro impegno è volto alla sostenibilità, all’efficienza energetica e all’accessibilità, principi che continueremo a perseguire con determinazione”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore allo Sport, Fabio Papa, che ha elogiato il lavoro svolto dagli uffici comunali e ha sottolineato l’attenzione dell’amministrazione verso il miglioramento delle strutture sportive. “Stiamo seguendo con interesse l’avviso pubblicato dalla Regione Lazio per interventi su impianti sportivi e strutture scolastiche finalizzati all’efficientamento energetico – ha spiegato –. Questo consentirà al Comune e alle associazioni di ridurre le spese di gestione e di investire nella sostenibilità ambientale”.