Formia, in arrivo ad agosto il concerto di Umberto Scipione

Venerdì 9 agosto, alle ore 21:30, a Formia verrà Umberto Scipione con il suo nuovo spettacolo The Best Italian Soundtracks.

Nell’Arena Cicerone, presso il Piazzale Caposele, sotto un cielo stellato, avvolti dal profumo del mare, l’atmosfera si riempirà di grandi emozioni: protagoniste le più belle e acclamate colonne sonore del Maestro Scipione e dei Maestri Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov e Nicola Piovani.

Una serata imperdibile della programmazione estiva di eventi e spettacoli 2024 della Città di Formia, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, a cui va il più sentito ringraziamento da parte del noto compositore di origini formiane che afferma:

“Sono passati 5 anni dal mio ultimo Concerto a Formia del quale conservo ricordi e suggestioni indimenticabili come quella del piazzale Aldo Moro gremito di un pubblico che mi ha emozionato con il suo magico silenzio nell’ascoltare la mia Musica e con il calore dei suoi fragorosi applausi…Ogni volta che torno a Formia è una prima volta, per la forza affettiva che mi tiene legato a questa città. Nel mio DNA ci sono il suo mare, le sue tradizioni, la sua storia e soprattutto quella profonda passione per la Musica che contraddistingue la mia famiglia e che proprio a Formia affonda le sue radici: qui mio nonno Umberto ha dato vita alla Banda musicale cittadina, qui mio padre ha compiuto i primi passi nel mondo della musica e qui sono nato anch’io. A Formia ho respirato le sensazioni, le “bellezze” di una terra che sorge tra cielo e mare e che avrebbe segnato la mia musica per sempre, diventando fonte di grande ispirazione! Il 9 Agosto desidero abbracciare con la mia Musica questa città e il suo meraviglioso pubblico ancora una volta … ancora più forte!”.

The Best Italian Soundtracks, il nuovo Concerto spettacolo di Umberto Scipione, unico nel suo genere, strizzando l’occhio al Musical coinvolge il pubblico in un viaggio senza tempo attraverso melodie nate per il Cinema, ma che vivono dei sogni e delle realtà di ognuno di noi: “Con l’ambizione – sottolinea il Maestro – di coinvolgere lo spettatore al punto di condurlo per mano in quello spazio tra verità e magia, dove nascono le melodie per il Cinema, dentro quel pentagramma che si riempie di note e accordi per dare forza alle scene di un Film, ma che in realtà descrivono e sostengono i battiti del nostro cuore…i momenti della nostra Vita!”

“The Best Italian Soundtracks – conclude Umberto Scipione – è in realtà una tappa del viaggio interiore che mi ha reso sempre più consapevole delle fragilità e degli impeti della mia Anima d’Artista, mai sazia di regalare emozioni, sempre alla ricerca di suggestioni musicali che, pur avendo radici nel passato, si spingono verso nuovi orizzonti!”.

The Best Italian Soundtracks arriva, inoltre, in momento di particolare importanza della carriera professionale del Maestro che lo vede candidato al World Soundtrack Awards 2024 con la Colonna Sonora del film “La Guerra dei Nonni”, selezionata tra le migliori 100 musiche cinematografiche del mondo del 2023.

Protagonista indiscussa del Concerto sarà la Musica per il Cinema, composta da Umberto Scipione che interpreterà anche alcuni indimenticabili brani di grandi Maestri italiani. Sarà un vero e proprio spettacolo corale, grazie alla presenza sul palco, insieme al nostro compositore, di artisti di grande talento, la gran parte espressione dell’eccellenza del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove Scipione è docente da 20 anni: 10 sono i Professori d’Orchestra Valentina Moriggi (Violino), Vittoria Vignaroli (Violino) Alice Romano (Violoncello), Michela Marchiana (Viola), Nicolò Pulcini (Tromba), Camilla Refice (Flauto) Valerio Gennarini (Oboe), Marco Gerolin (Fisarmonica) Nico Ferrera (Percussioni), Guido Terracciano (Chitarre); 3 i cantanti il Soprano Kang Da Hyun, il Tenore Seo Jun Yun, la Pop Singer Marta Verrecchia e le ballerine Martina Marcucci e Martina Robiani.

Mentre le dita del nostro compositore accarezzeranno quei tasti neri e bianchi, sprigionando mille altri colori o danzeranno sul Clarinetto, creando i mille respiri delle note, all’unisono con le vibrazioni degli Orchestrali, le voci del Tenore, del Soprano, della Pop Singer e le leggiadre performance delle ballerine completeranno il quadro di magia e poesia che si comporrà sulla scena, man mano che gli interventi musicali prenderanno vita. Un’alchimia di profonde suggestioni, atmosfere oniriche, intime o travolgenti che incanterà gli spettatori in un susseguirsi di emozioni senza soluzione di continuità.

I biglietti per assistere al Concerto sono in prevendita on line su Ticket One e Go2. E a Formia presso il Bar Vittoria in Piazza della Vittoria, a Gaeta presso il Bar La Villa, Piazzale Caboto.