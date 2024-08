Formia, in arrivo la rassegna culturale ”Il gusto del cinema”

Da giovedi 5 a domenica 8 a Formia ci sarà la rassegna culturale e di spettacolo “Il Gusto del Cinema”, organizzata dall’Associazione di Imprese “Il Borgo di Mola” in collaborazione con l’Associazione Giuseppe De Santis.

Gli eventi inizieranno alle 21.00, dove ci sarà una rassegna cinematografica e un

appassionante concerto di colonne sonore. L’iniziativa, incentrata sulla dimensione culturale e sociale del cinema e finalizzata a promuovere l’attrattività turistica e commerciale dello storico borgo formiano, si svolgerà nella piazzetta antistante la Torre di Mola.

“Il Gusto del Cinema” è parte del programma di rete approvato dal Comune di Formia e

finanziato dalla Regione Lazio e mira alla valorizzazione del rapporto tra il cinema,

l’enogastronomia e la ristorazione.

La relazione tra grande schermo e arte culinaria ci ha regalato, per decenni, imperdibili film

sulla cucina in cui il cibo è assoluto protagonista. La rassegna cinematografica “Proiezioni

sotto le stelle” sarà aperta giovedì 5 dal bellissimo film animato “Ratatouille”, uno dei

recenti capolavori della Disney/Pixar. Venerdì 6 sarà la volta di “Délicieux – L’amore

è servito”, il racconto di uno chef che negli anni successivi alla Rivoluzione francese apre il

primo ristorante della storia. L’ultimo film, in programma per sabato 7, è “La cena perfetta”, una commedia di cui è protagonista l’interprete della serie TV “Gomorra” Salvatore Esposito.

Il gran finale di domenica 8 è affidato a “CIAK, SI ASCOLTA!”, concerto del “Soundtrack

Ensemble” diretto dal talentuoso maestro Gabriele Pezone che prevede l’esecuzione di

alcune delle più emozionanti colonne sonore della storia del cinema con proiezione in

simultanea di un montaggio di immagini tratte dai film. Voce solista è Tania Tuccinardi,

protagonista dei musical di Riccardo Cocciante “Giulietta e Romeo” e “Notre Dame de Paris”, che si è esibita nell’esecuzione dell’Inno d’Italia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’introduzione ai brani e ai compositori è a cura dello storico del cinema Marco Grossi.

La rassegna, oltre a offrire un valido intrattenimento per le prime serate del prossimo mese di settembre, si propone di far vivere a cittadini e turisti il suggestivo Borgo di Mola, divenuto ormai un punto di riferimento per l’intero comprensorio nell’ambito della ristorazione e dell’intrattenimento. Un percorso di crescita virtuosa nato dalla collaborazione tra operatori locali, amministrazione comunale e cittadini.