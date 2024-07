Formia, in scena la “Pace” di Aristofane al Festival del Teatro Classico

Sabato 13 luglio 2024, alle ore 21.30, presso l’Area Archeologica di Caposele, inizierà la nona edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. L’evento sarà inaugurato dal direttore artistico Vincenzo Zingaro con la sua acclamata rappresentazione de “La Pace” di Aristofane, curata nell’adattamento del testo, regia e musiche. La commedia, scritta durante la guerra del Peloponneso, è un inno universale contro la guerra, alternando comicità e lirismo per promuovere la pace.

Zingaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività teatrale, tra cui un premio alla Camera dei Deputati come eccellenza nazionale e il Premio Speciale Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra “Ombra della Sera” 2023. La sua interpretazione e adattamento di classici greci ha coinvolto ed entusiasmato migliaia di giovani e ha ottenuto il plauso di importanti personalità come il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.