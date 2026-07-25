Formia, inaugurata la nuova sede del Centro Antiviolenza Minorenni

Un nuovo presidio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e al sostegno dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie. È stata inaugurata presso la sede decentrata della Provincia di Latina a Formia la nuova stanza del Centro Antiviolenza Minorenni, iniziativa che punta a rafforzare la rete di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio.

A darne notizia è stato il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, che ha sottolineato l’importanza di trasformare i progetti istituzionali in servizi concreti a disposizione dei cittadini.

«Proteggere i nostri bambini e i nostri ragazzi significa costruire una comunità più forte, più attenta e più responsabile», ha dichiarato Carnevale, evidenziando come la nuova sede rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso avviato insieme alla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, per garantire una presenza sempre più vicina alle famiglie.

All’inaugurazione hanno partecipato numerose autorità civili, religiose e rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cassino Claudio Marcopido, l’avvocato Pasquale Lattari dell’Associazione “Per la Famiglia” APS, il maggiore Quintino Russo, comandante della Compagnia Carabinieri di Formia, e la dirigente provinciale Giulia Forte.

Presente anche una vasta rete di associazioni e operatori impegnati quotidianamente nella tutela dei minori, oltre ai rappresentanti dei Comuni del sud pontino, da Fondi a Gaeta, passando per Minturno, Itri, Monte San Biagio, Castelforte, Spigno Saturnia e Santi Cosma e Damiano.

Particolarmente toccante il momento dedicato all’incontro con Giuseppe e Simonetta Mendico, genitori del giovane Paolo. La loro testimonianza, ricordata dal presidente della Provincia, ha rappresentato un forte richiamo all’importanza dell’ascolto, della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni per garantire ai giovani punti di riferimento e sostegno.

«La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta uno degli impegni più alti che un’istituzione possa assumere – ha concluso Carnevale –. La Provincia di Latina continuerà a essere in prima linea per costruire una comunità capace di prendersi cura dei propri ragazzi, perché investire su di loro significa investire sul futuro del territorio».

La nuova sede del Centro Antiviolenza Minorenni nasce proprio con questo obiettivo: offrire uno spazio protetto e specializzato per supportare i minori e le famiglie che affrontano situazioni di fragilità, rafforzando la rete di assistenza e prevenzione nella provincia di Latina.