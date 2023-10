Formia, inaugurata la seconda edizione dell’University Village 2023

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha inaugurato la seconda edizione dell’University Village 2023 in Piazza della Vittoria. Tantissimi i giovani, che si sono presentati all’evento dedicato all’orientamento formativo e professionale universitario.



“Le nuove generazioni rappresentano il nostro futuro. Il format che abbiamo voluto lanciare nel 2022 si è dimostrato un’idea vincente, soltanto il raddoppio degli Atenei certifica un risultato importantissimo ed è un’investitura che valorizza e amplifica l’immagine dell’intero territorio e sicuramente lo rafforzeremo sempre di più perché è un prodotto che funziona e sta raccogliendo grandi consensi e recensioni molto positive’’.

“Abbiamo inserito dei percorsi anche culturali sul territorio – ha aggiunto il sindaco – in maniera tale che agli studenti presenti non solo da Formia, possano partecipare ai tre convegni organizzati nella Sala Ribaud del Palazzo Comunale su tematiche attuali e, nel contempo, visitare e ammirare le bellezze archeologiche esistenti nel nostro territorio. Un’opportunità unica per far capire ai giovani il valore di questo evento, per coltivarlo e valorizzarlo e indirizzarlo nella sua giusta direzione”.



Presente anche l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli e il presidente del Comitato University Village Nicola Maggiore che spiega: “Assolutamente va evidenziata la presenza importante in cui viene rappresentata tutta Italia con università del Nord, del Centro e del Sud. Questo è l’obiettivo dell’University Village, ovvero di permettere ai nostri ragazzi di incontrare atenei che sono normalmente distanti centinaia di km e di farli venire qui approfittando anche delle invidiabili condizioni meteo che favorisce senza intoppi la realizzazione dell’evento”.

La tre giorni riservata al mondo accademico si è aperta stamane con il convegno dal titolo “Novel Food: Gusto-Salute-Storia-Qualità ed Economia”. Dopo il saluto iniziale del sindaco Gianluca Taddeo, il conference manager Giuseppe Rinaldi ha inaugurato la serie di interventi che hanno coinvolto il professor Giuseppe Nocca, già docente dell’IPSEOA “Angelo Celletti” di Formia, la professoressa Maria Solis, docente IPSEOA “Angelo Celletti” Formia – Unitelma Sapienza Roma, il professor Michele F. Fontefrancesco, docente Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Claudio Di Giovannantonio, Dirigente Arsial.

Blue Economy

Domani 4 ottobre alle ore 10.30 il tema focale sarà la “Blue Economy: opportunità di sviluppo” e l’ultimo giorno, giovedì 5 ottobre, alle ore 10.30 si parlerà di “Sostenibilità Ambientale – Green Economy: le future sfide per l’occupazione”. Agli studenti registrati ai convegni – per la prenotazione basterà inviare una mail all’indirizzo comitatouniversityvillage@gmail.com – sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del P.C.T.O.

