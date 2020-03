Formia, incendio distrugge la cucina di un appartamento

Un incendio si è sviluppato ieri sera in una cucina di un appartamento in via Rubino, a Formia. Verso le 22 è arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco e una squadra di Gaeta è intervenuta.

Le fiamme erano soltanto nel locale cucina dell’abitazione. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento valse a limitare i danni del rogo che hanno danneggiato soltanto gli arredi.

Da un primo accertamento sembra che le cause siano state accidentali. Non si registrano persone coinvolte.

Sempre a Formia nel piazzale del porto, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un principio di incendio auto. La vettura era parcheggiata, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine ha preso fuoco.