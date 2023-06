Incidente mortale ieri sera a Formia. Su via Appia ha perso la vita il 53enne Davide Rossillo di Gaeta. L’uomo si è scontrato, per cause in fase di approfondimento, con la sua vespa contro un mezzo pesante che era fermo a bordo strada finendo poi per terra andando incontro al drammatico epilogo. Inutili i soccorsi.