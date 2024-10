Formia, iniziati i lavori di manutenzione sull’Ex Sparanise

L’amministrazione comunale di Formia, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha avviato importanti lavori di sistemazione della strada ex Sparanise/Gaeta, un’arteria strategica per migliorare la viabilità della città. Questo tratto collega la variante Formia-Garigliano SS7 quater e la SS7 via Appia ed è stato oggetto di intervento a causa delle condizioni critiche in cui versava.

L’obiettivo dell’intervento, che ha un costo di oltre 420mila euro, è migliorare la sicurezza stradale e offrire un’alternativa per il traffico cittadino, riducendo la congestione sulla Via Appia e sulla Superstrada. I lavori includono l’allargamento della carreggiata, la sostituzione del ponte deteriorato sul fossato “Acqualonga”, la realizzazione di nuova massicciata e la bitumazione dell’intera strada. È inoltre prevista l’installazione di segnaletica e la messa in sicurezza degli incroci.

Il sindaco Taddeo ha sottolineato l’importanza di questi interventi nel quadro di una più ampia programmazione per migliorare la vivibilità della città, attraverso sia grandi infrastrutture sia soluzioni di viabilità alternativa.