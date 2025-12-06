Formia, isola pedonale e parcheggi a strisce blu gratuiti nel periodo natalizio

Il periodo di Natale porta con sé delle novità per Formia che, vestita a festa, si regala anche un’isola pedonale in via Vitruvio e i parcheggi a strisce blu gratuiti per tutte le festività. Questo il provvedimento voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, nell’ambito di un piano più ampio di valorizzazione del centro cittadino e di sostegno al commercio locale.

Queste iniziative nascono dal dialogo che il Sindaco Gianluca Taddeo e gli Assessori alle Attività produttive Francesca Di Rocco ed al Turismo Giovanni Valerio hanno portato avanti nelle settimane scorse con le associazioni di categoria.

“Anche per quest’anno durante il periodo natalizio intendiamo valorizzare l’intero territorio comunale attraverso l’installazione di luminarie e addobbi, con due precisi obiettivi: creare un’atmosfera di festa e di magia e favorire l’attrattività turistica e commerciale della nostra città – ha commentato il Sindaco Taddeo -. Per rendere più agevole la fruizione del centro cittadino, garantendo la sicurezza dei cittadini e incentivando il commercio locale, riteniamo opportuno istituire un’isola pedonale in Via Vitruvio nel periodo di Natale e, contestualmente, anche la gratuità dei parcheggi a strisce blu. Oltre al concorso “Natale in vetrina”, infatti, anche quest’anno avremo una programmazione natalizia ricca di eventi, di spettacoli ed iniziative pensate per offrire ai cittadini e ai visitatori esperienze coinvolgenti e indimenticabili”.

“L’iniziativa nasce da un dialogo costruttivo con i commercianti, che avranno l’opportunità di vivere da protagonisti il periodo natalizio – ha aggiunto l’Assessore alle Attività produttive Francesca Di Rocco -. Siamo certi che l’isola pedonale contribuirà a creare un contesto più dinamico e attrattivo, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini”.

L’isola pedonale, dunque, sarà istituita in via Vitruvio, sul tratto di strada compreso tra l’intersezione con la via Cristoforo Colombo e l’intersezione con la via XX Settembre, nelle seguenti giornate domenicali: 7 dicembre, 14 dicembre, 21 dicembre, 28 dicembre 2025 e 4 gennaio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 22:00.

La sospensione temporanea del servizio della sosta a pagamento entrerà in vigore domenica 7 dicembre, domenica 14 dicembre, domenica 21 dicembre, mercoledì 24 dicembre, giovedì 25 dicembre, venerdì 26 dicembre e domenica 28 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio, domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio 2026.