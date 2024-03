Formia, Itri e Terracina firmano protocolli d’intesa con la Provincia per la sicurezza stradale

Il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, ha siglato oggi tre Protocolli d’Intesa con i Comuni di Formia, Itri e Terracina, promuovendo iniziative integrate per potenziare la viabilità delle infrastrutture stradali comunali collegate alla rete provinciale. La cerimonia si è svolta presso la sede di Formia, alla presenza dei Sindaci di Formia, Gianluca Taddeo, di Itri, Giuseppe De Santis, e di Terracina, Francesco Giannetti.

Questi accordi mirano a sostenere i Comuni che necessitano di interventi infrastrutturali ma non dispongono delle risorse finanziarie necessarie. L’obiettivo è garantire la sicurezza della circolazione su tutta la rete stradale provinciale.

Il Presidente Stefanelli ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro di collaborazione con i Sindaci e degli sforzi tecnici degli uffici provinciali. Ha ringraziato tutte le parti coinvolte per aver firmato uno strumento prezioso che permette di sostenere i Comuni, integrando le opere già pianificate o in corso di realizzazione.

Le aree oggetto degli interventi sono considerate punti sensibili e richiedono un trattamento strategico per migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo economico. I Protocolli sottoscritti rappresentano un impegno concreto della Provincia a essere vicina alle amministrazioni locali, rispondendo alle necessità dei territori.

Gli interventi previsti includono la razionalizzazione dell’intersezione tra la SP 105 Itri-Sperlonga e la strada di collegamento all’area artigianale di Licciano nel Comune di Itri, la messa in sicurezza della S.P. Formia-Marà-Castellonorato nel Comune di Formia e la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Sisto nel tratto già SP Badino nel Comune di Terracina.

Il Presidente ha inoltre annunciato la firma di un altro Protocollo con il Comune di Terracina, San Felice Circeo, Anas e la Prefettura, che prevede la sostituzione del ponte temporaneo sul fiume Sisto con una struttura definitiva, fondamentale per garantire la sicurezza e lo sviluppo del territorio, soprattutto nel settore turistico.

La Provincia di Latina si impegna quindi a dare continuità agli interventi già avviati, contribuendo al miglioramento della circolazione stradale e alla sicurezza dei cittadini.