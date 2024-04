Formia, la mostra antologica dell’artista Salvatore Bartolomeo

Mercoledì 10 aprile alle ore 17.30 si inaugura la mostra dell’artista Salvatore Bartolomeo, intitolata “Il Mare e altri racconti – Archeologia della Memoria”, presso lo spazio espositivo del punto IAT del Comune di Formia.

L’esposizione presenta una raccolta di acquerelli su carta che trasmettono l’atmosfera dei luoghi marini, con cielo e mare che si fondono e si confondono, evocando lontananze di luce e orizzonti infiniti. Inoltre, sarà possibile ammirare una selezione di opere realizzate da Bartolomeo dagli anni ’80 fino ai giorni nostri, che rappresentano il suo originale percorso artistico.

Attivo da oltre quarant’anni, Bartolomeo ha condotto una ricerca artistica coerente attraverso il linguaggio dell’informale. Le sue opere, realizzate con la tecnica del collage, rappresentano “luoghi della memoria”, rilievi di materia e colore consumati dal tempo che instaurano un dialogo tra passato e presente.

La mostra fa parte della Rassegna “Sentieri d’Arte 2024”, promossa dall’associazione culturale Koiné in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Formia. Il Vernissage è previsto per le ore 17.30 del 10 aprile, mentre il finissage si terrà alla stessa ora del 21 aprile. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte e della memoria.