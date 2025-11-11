Formia, la Polizia Locale entra nell’era del volo: consegnati droni e attestati

La sicurezza di Formia spicca il volo. Questa mattina, presso la sede della Regione Lazio a Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei droni e degli attestati per i nuovi piloti delle Polizie Locali del Lazio, nell’ambito del progetto regionale “Polizia Locale 4.0”, promosso dall’assessore alla Polizia Locale Luisa Regimenti.

Per il Comune di Formia erano presenti il sindaco Gianluca Taddeo, la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e gli agenti Claudio Giannetti ed Erasmo Martellucci, che hanno ricevuto l’attestato ufficiale di pilota di drone dopo aver completato il corso organizzato in collaborazione con l’Università di Cassino e le scuole di volo del partenariato ATS Heliflyuas Formazione.

“È un momento di grande valore – ha commentato il sindaco Taddeo – che conferma l’impegno per una Polizia Locale moderna, capace di operare con strumenti innovativi al servizio dei cittadini. Ringrazio la Regione per l’attenzione verso le amministrazioni e le forze di Polizia Locale”.

Grazie a questo progetto, Formia entra ufficialmente nella rete dei Comuni del Lazio dotati di droni operativi, un passo importante per migliorare il controllo del territorio, la prevenzione degli illeciti e la gestione delle emergenze.

“La formazione e l’innovazione tecnologica – ha aggiunto la dirigente Sciarra – sono fondamentali per rafforzare il ruolo della Polizia Locale come presidio di legalità e sicurezza”.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma “Lazio Sentinel 2030”, che mira a introdurre strumenti di ultima generazione – dai droni alle telecamere intelligenti – per una sicurezza sempre più digitale e vicina ai cittadini.