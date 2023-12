Formia, la riqualificazione del Ponte Tallini diventa realtà

Il ponte Tallini, l’arteria che a Formia collega via Vitruvio con la strada Litoranea ed il molo Azzurra, si farà. Il ripristino dell’importante struttura è stato sin dall’inizio del mandato dell’amministrazione Taddeo una priorità e ora arriva alla fase conclusiva dell’iter amministrativo. Infatti dopo l’approvazione in Giunta del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sua riqualificazione, si è andati avanti con l’iter che ha consentito l’accensione del relativo mutuo che permetterà la realizzazione dell’opera e si è avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

L’intervento progettuale complessivo approvato in giunta prevede una spesa totale di 1.488.000 euro e comprende interventi suddivisi in due lotti funzionali che riguardano la messa in sicurezza, la riqualificazione del ponte e la sistemazione delle aree limitrofe. Il viadotto, realizzato negli anni ’50, rappresenta un’importante infrastruttura viaria nel sistema della viabilità locale ed è stato oggetto, nel 2018, di indagine strutturale dalla quale scaturirono una serie di prescrizioni oltre che l’adozione di alcuni provvedimenti di limitazione del traffico sia sulla sede stradale che sui marciapiedi. Nel 2020 il tratto venne interdetto alla viabilità per il suo stato di ammaloramento, creando non pochi disagi alla viabilità del centro città.

“La riapertura del ponte è stata, sin dall’inizio del mandato, una delle nostre priorità – ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo per andare a sopperire le problematiche che sono sorte dopo la sua chiusura e per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei settori commerciale e turistico e dei tanti visitatori che arrivano nella nostra città. E’ uno snodo strategico che in vista della tanto attesa riapertura andrà a decongestionare sensibilmente il traffico veicolare, particolarmente intenso nel periodo estivo, consentendo una più fluente circolazione. E’ un dovere che dobbiamo a noi stessi – continua il sindaco – ma soprattutto alla cittadinanza e non potevamo più temporeggiare nel risolvere questa criticità”.

A tal proposito l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ha sottolineato che “Ad inizio di questo mandato amministrativo sono state avviate tutte le attività di studio preliminari, al fine di attuare ogni azione utile per la riapertura e la fruibilità del ponte. Questa infrastruttura – aggiunge l’assessore – sarà interessata da lavori di consolidamento costruttivo e conserverà le funzioni pedonali e veicolari con doppio senso di circolazione, in modo tale da perseguire i due obiettivi complementari e strategici per il territorio: alleggerire il traffico interno e collegare il centro città ad un’area che sarà interessata da uno sviluppo prossimo futuro importante anche, e soprattutto, in vista dell’imminente spostamento dei traghetti presso il molo Vespucci. Nel prossimo bilancio in fase di approvazione saranno inserite le somme necessarie per le opere accessorie per la riqualificazione completa dell’area”.

Gli interventi verteranno su un consolidamento costruttivo che prevede l’allargamento delle dimensioni dei marciapiedi laterali, la nuova illuminazione del ponte, il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche sia sul ponte che sulla tettoia e tutte le opere complementari necessarie.