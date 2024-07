Formia: la Riviera di Ulisse celebrata da “Vista Mare” su Rai 1

Il fascino della Riviera di Ulisse, che attraversa anche la città di Formia, è stato recentemente esaltato dal programma “Vista Mare” di Rai 1, andato in onda domenica 21 luglio 2024. Il servizio ha offerto un reportage a 360°, mettendo in luce le meraviglie del territorio, dalle bellezze naturali agli aspetti culturali e storici.

Durante la trasmissione, i conduttori Federico Quaranta e Diletta Acanfora hanno esplorato i luoghi più iconici di Formia, guidati da personaggi locali che hanno raccontato storie e tradizioni antiche. Tra i punti salienti, il Cisternone Romano, un’opera architettonica del I secolo a.C., che rappresenta una straordinaria testimonianza dell’abilità ingegneristica dei Romani.

Il programma ha inoltre approfondito vari aspetti della cultura locale, dall’arte alla musica, passando per la pesca, lo sport e l’enogastronomia. Un momento particolare è stato dedicato alla presentazione del piatto tipico formiano “Il Tiesto”, preparato seguendo una ricetta contadina antica.

Un altro ospite di rilievo è stato l’etnomusicologo Ambrogio Sparagna, che si è esibito in piazzetta Sant’Anna con gli allievi della sua scuola di organetti. Sparagna ha sottolineato l’importanza della musica come strumento di unione e partecipazione comunitaria, soprattutto nei borghi storici che rappresentano il cuore dell’Italia.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore al Turismo Giovanni Valerio hanno espresso gratitudine verso Rai 1 per aver scelto di raccontare il territorio di Formia. Hanno evidenziato come questa esposizione mediatica rappresenti una preziosa opportunità per valorizzare e far conoscere le bellezze locali, frutto di un lavoro di squadra tra il Comune, le associazioni e gli enti preposti.

L’amministrazione comunale di Formia continua a lavorare con dedizione per promuovere il territorio, sfruttando occasioni come queste per costruire un percorso di rilancio turistico e culturale. L’obiettivo è raggiungere un pubblico sempre più vasto, creando un circolo virtuoso che beneficerà l’immagine e l’economia della città.

Per chiunque desideri rivedere la puntata di “Vista Mare” del 21 luglio 2024, è disponibile sul sito [RaiPlay](https://www.raiplay.it/video/2024/07/Vista-Mare—Puntata-del-21072024-7…).