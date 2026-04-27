Formia, la scuola di Trivio intitolata alla memoria del professor Cardillo

Giovedì 30 aprile, alle ore 10, in via Giafusco, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione della scuola dell’infanzia e primaria al professor Valentino Cardillo, figura di riferimento per il territorio ed ex preside dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”.

L’iniziativa rappresenta un omaggio sentito a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel mondo della scuola e nella vita sociale della frazione formiana. Cardillo è ricordato non solo per il suo ruolo educativo, ma anche per l’impegno e la dedizione verso la crescita culturale delle nuove generazioni.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”, Immacolata Picone.

Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo culturale e scolastico: Luigi Saraniero, presidente del Centro Socio Culturale Trivio, l’architetto Saverio D’Angiò, i professori Filippo Di Maio e Giuliano Consalvi, e l’ingegnere Pasquale Cardillo, figlio del professore a cui sarà dedicato il plesso.

A moderare l’incontro sarà Alberto D’Angiò.

La cerimonia si inserisce nel solco delle iniziative volte a valorizzare le personalità che hanno contribuito alla crescita della comunità locale, rafforzando il legame tra scuola, territorio e memoria collettiva.