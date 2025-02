Formia lancia la TARIP: il nuovo sistema che premia chi differenzia i rifiuti

Formia è pronta a introdurre la TARIP (Tariffa Puntuale sui Rifiuti), un sistema che addebita ai cittadini i costi in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Meno rifiuti, bolletta più leggera. La distribuzione dei contenitori necessari è in corso per i residenti di San Pietro e San Giulio, che devono ritirarli entro il 31 maggio all’Oratorio Don Bosco.

Gli orari di ritiro sono: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 ed il Sabato dalle 8:30 alle 13:00.

Questo sistema mira a rendere la gestione dei rifiuti più equa e sostenibile, premiando chi fa correttamente la raccolta differenziata. I risultati preliminari in alcune zone della città mostrano già un aumento della raccolta differenziata e una riduzione dei rifiuti indifferenziati.

Formia Rifiuti Zero invita i cittadini a ritirare i contenitori e a partecipare attivamente a questo cambiamento per un futuro più pulito ed efficiente.