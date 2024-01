Formia, lavori alla scuola materna “Rialto” di Castellone

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della scuola materna “Rialto” di Castellone. Intervento inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Miur, per il quale il Comune di Formia aveva ottenuto un finanziamento di 998.000 euro.

“Non nascondiamo la nostra soddisfazione per questo nuovo obiettivo raggiunto dall’Amministrazione – sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo – Il lavoro sinergico tra parte politica e gli Uffici preposti ha contribuito a portare a questo importante risultato nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto e che ci permetterà di rendere migliore il comparto scolastico del territorio con strutture più sicure, moderne ed efficienti”.

Questo intervento è parte del più complessivo elenco delle opere su cui la giunta Taddeo sta investendo in maniera puntuale nel portare avanti l’iter procedurale finanziato dal Ministero, che attiene alla sfera educativa e dell’infanzia con particolare riferimento alle giovani famiglie.

“L’avvio di questi lavori sono un’ottima notizia sia perché si rispettano gli impegni che abbiamo preso – aggiungono il sindaco e l’assessore – e sia perché siamo in linea con il percorso di rinnovo del nostro patrimonio scolastico ormai datato che stiamo cercando di aggiornare gradualmente rispetto all’adeguamento strutturale e della sicurezza, all’efficientamento energetico, alla realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento ed alla sostituzione degli infissi e delle opere di manutenzione ordinaria”.