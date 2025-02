Formia, malato oncologico si assenta dal lavoro: l’azienda lo licenzia

Ha dell’assurdo quanto successo a Formia ad un dipendente del negozio “Cisalfa Sport”, licenziato nei giorni scorsi per superamento del limite massimo di assenza per malattia. Una vicenda incredibile quella capitata ad un 62enne del posto, da oltre 20 anni dipendente nell’attività e che da tempo lotta con un problema di tipo oncologico.

Un problema di tipo oncologico mai citato nelle carte del licenziamento, ed è proprio questo a far più rabbia. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, l’interruzione del contratto lavorativo ha creato molto scalpore tra i suoi colleghi che hanno organizzato un sit in di fronte il centro commerciale Itaca, dove si trova il negozio.

Il licenziamento è già stato contestato in sede extragiudiziale. Ora si attende la risposta dell’azienda, ma tutto lascia pensare che il povero 62enne dovrà ricorrere a un ricorso al giudice per chiedere la reintegra al lavoro, con tempi di attesa poi lunghissimi.