Formia, maltrattamenti ad un’anziana: denunciato badante violento

Ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’anziana a cui doveva dare sussidio. E’ con questa accusa che i carabinieri della Stazione di Formia hanno denunciato in stato di libertà un cittadino indiano di 53 anni.

A denunciare i fatti è stata la figlia della 90enne che, grazie all’utilizzo di alcune telecamere poste all’interno dell’abitazione, è riuscita a portare alla luce le continue vessazioni dell’uomo. Schiaffi, strattonamenti e insulti di vario genere, approfittando per di più dello stato di incapacità della povera donna.

L’uomo ora dovrà rispondere del reato di maltrattamento su persona affidata per ragioni di cura, vigilanza e custodia alla propria persona con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di una persona che, vista l’età, non era in grado di difendersi oltre che per aver svolto sevizie con futili motivi e abusando della relazione domestica.