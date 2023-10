Formia, massacrano una donna per rubargli una tv: arrestati padre e figlio

Rapina, lesioni aggravate e violazione di domicilio aggravato. Queste le accuse per due uomini, padre e figlio, originari di Napoli ma residenti a Formia, che sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Formia.

Il più giovane, si era introdotto all’interno dell’abitazione di una povera donna a Formia, in quel momento intenta a riposare, e dopo averla aggredita con calci e pugni anche con l’utilizzo di un casco e con il lancio di una friggitrice, ha poi aperto la porta dell’abitazione al padre per consentirgli l’accesso. Tutto ciò per portare via un televisore.

Per la donna si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in gravi condizioni presso l’Ospedale di Formia, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini ed in poco tempo sono risaliti agli autori del fatto. E’ emerso poi che il più giovane dei banditi aveva avuto una relazione con la vittima. Le successive perquisizioni hanno permesso poi il televisore provento del furto ed il materiale utilizzato per aggredire la donna.

Per il giovane è scattato il trasferimento in carcere mentre il padre è stato posto agli arresti domiciliari.