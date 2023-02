Formia, messa a norma ed in sicurezza del campo di Castellonorato

Il campo sportivo San Nicola di Castellonorato di Formia sarà protagonista di lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sul piano normativo. Una notizia accolta con grande soddisfazione dalla città e soprattutto dagli abitanti della frazione collinare quella del definitivo e completo restyling dello storico impianto, teatro in passato di allenamenti e di tantissime partite delle squadre giovanili e non dell’intero territorio.

“Il San Nicola è stato da sempre un luogo di aggregazione giovanile sportivo, ma anche sociale e culturale – sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche e allo Sport, Eleonora Zangrillo – E’ un impianto in cui sono cresciute migliaia di generazioni di formiani e adesso, con la partenza a breve dei lavori, è auspicabile che ritorni a rivestire una parte importante per la nostra comunità e punti a trasformarsi in una vera e propria cittadella riservata alle nuove generazioni. Un luogo conosciuto anche all’esterno, in cui giovani e i meno giovani possano svolgere le proprie attività sportive in tranquillità e in sicurezza profondendo la passione verso lo sport, tematica che ci sta a cuore”.

La somma complessiva del progetto, pari a 1.015.000,000 prevede la ristrutturazione del campo maggiore, degli spogliatoi e dell’area esterna e la realizzazione di campi polivalenti per diverse discipline sportive. Per ora si procederà con il primo stralcio progettuale programmato e finanziato dall’amministrazione comunale. I lavori dello stadio rientrano in un più vasto programma di riqualificazione del borgo collinare, dopo quelli che si sono conclusi per l’area verde del belvedere all’interno del “Piano di Sviluppo Locale” del G.A.L. e che verranno completati con il posizionamento di attrezzature sportive.

“L’obiettivo è restituire un volto nuovo e moderno ad un territorio che ha urgente bisogno di essere valorizzato dando massima priorità anche alle frazioni – proseguono il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Eleonora Zangrillo- e nello stesso tempo promuovere un polo di aggregazione che sia utilizzabile non solo da chi vi si rechi per la propria pratica sportiva, ma anche da eventuali frequentatori in genere dell’area, vista anche la vocazione turistico-ricreativa. I borghi non devono essere assolutamente abbandonati, perché sono una ricchezza della nostra comunità e dotarli di maggiori servizi significa anche puntare a ripopolarli in maniera tale da poter vivere il proprio luogo in condizioni di piena sostenibilità”.