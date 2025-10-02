Formia, minuto di silenzio in Piazza Aldo Moro per la tragedia aerea del Circeo

Questa mattina Piazza Aldo Moro a Formia si è fermata in silenzio. Nell’ambito dell’University Village, studenti, autorità e cittadini hanno reso omaggio al Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e al giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, scomparsi ieri nel tragico incidente aereo che ha coinvolto un velivolo T-260B nel Parco Nazionale del Circeo.

Un minuto di raccoglimento, accompagnato dal suono di una sirena e da una sedia vuota con sopra un mazzo di fiori – simbolo di assenza e memoria – ha segnato il momento più toccante della cerimonia.

Al ricordo hanno preso parte il sindaco di Latina Gianluca Taddeo, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità locali e tantissimi studenti, testimoniando con la loro presenza la vicinanza di un’intera comunità all’Aeronautica Militare e alle famiglie colpite dal lutto.

Il sindaco Taddeo, visibilmente commosso, ha voluto esprimere il cordoglio della città:

“Oggi la nostra comunità si stringe con profonda commozione attorno all’Aeronautica Militare, ricordando due vite spezzate troppo presto: il Colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Due uomini, due generazioni diverse, accomunati dalla stessa passione per il volo e da un autentico spirito di servizio verso il nostro Paese. Il loro sacrificio ci ricorda quanto valore, dedizione e coraggio siano richiesti a chi sceglie di indossare una divisa e servire sotto il tricolore”.

E ancora: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie, ai colleghi e a tutti coloro che oggi piangono questa dolorosa perdita. La sedia vuota che oggi abbiamo simbolicamente lasciato davanti allo stand dell’Aeronautica Militare rappresenta un’assenza che sentiremo a lungo, ma anche la presenza viva del loro esempio nei cuori di tutti noi”.

Un tributo semplice e intenso che ha trasformato Piazza Aldo Moro in un luogo di raccoglimento e memoria, rafforzando il legame tra la città di Latina e il 70° Stormo, da sempre parte integrante della sua identità.