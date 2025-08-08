Formia, molesta un bimbo di 5 anni: arrestato un tunisino

Violenza sessuale ai danni di un minori e atti osceni in luogo pubblico. Sono questi i reati per cui, a Formia, è stato arrestato un tunisino di 24 anni. Tutto è accaduto nella serata di ieri quando gli agenti del Commissariato di Formia sono intervenuti presso lo stabilimento balneare “Lido S.Janni” di via Ferrara, dove era stata segnalata la presenza di una persona extracomunitaria che aveva molestato un bimbo di 5 anni.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, grazie alle prime informazioni acquisite ed alle descrizioni del soggetto rese dai testimoni, sono prontamente riusciti a rintracciare ed identificare l’autore dell’episodio. Gli agenti grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare che lo straniero aveva baciato e palpeggiato nelle parti intime il minore. A seguito di quanto sopra esposto il cittadino tunisino, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.