Formia, morso da un cane da gregge in montagna: finisce in ospedale

Viene morso da un cane da gregge mentre passeggia in montagna. Brutta avventura per un cittadino tedesco di 31 anni che si trovava sul Monte Redentore, a Formia, ed è stato costretto a chiamare il 112 per chiedere soccorso.

Il personale del 118 è riuscito a localizzarlo e a trasportarlo a bordo di un’eliambulanza al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia. Qui dopo essere stato visitato e sottoposto alle cure del caso è stato dimesso. L’elisoccorso è stato coordinato dalla centrale operativa dell’Arma dei carabinieri.

Sul posto è intervenuta anche pattuglia dei forestali di Spigno Saturnia alla ricerca dell’animale.