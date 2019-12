Formia, musica e teatro i prossimi appuntamenti sotto le feste

L’accensione del ceppo natalizio ha raccolto in piazza Sant’Andrea, a Trivio, tantissimi cittadini. Presenti anche numerose autorità, che hanno voluto vivere personalmente questo momento d’intensa identità territoriale, con il sottofondo delle melodiche musiche delle zampogne e del maestro Ambrogio Sparagna. Si sono esibiti poi i ragazzi della catechesi parrocchiale e tutti hanno potuto gustare lle “zeppole triulesi”.

Gli appuntamenti non sono finiti. Oggi, venerdì 27 dicembre alle 18.30, sarà la volta della musica degli MBL (musicisti del Basso Lazio) presso la chiesa di Sant’Andrea. La Band Folk, che unisce l’attività musicale al progetto di recupero e valorizzazione dell’identità culturale dell’area Sud del Lazio, ci accompagnerà in un viaggio musicale dalle sonorità primordiali elegantemente miscelate a quelle ritmiche della musica del Sud, dove riescono ad essere protagonisti anche strumenti musicali tipici degli zampognari del Basso Lazio. La serata sarà arricchita dalla degustazione di salsicce alla brace del Focolare.

Sabato 28 dicembre alle 16, presso la scuola primaria Collodi di Trivio, i grandi e piccoli attori del gruppo teatrale del centro socio culturale Trivio portano in scena “Quel Dono… a Natale”, per la regia di Gianluca Lombardi.

“La pièce, liberamente tratta da un atto unico di Edoardo De Filippo – ha detto il regista – è la storia di due povere famiglie alle prese con la preparazione delle feste di Natale. Tra gag e risate, si racconterà una esilarante vicenda familiare ricca di emozioni e colpi di scena che ci porteranno alla scoperta di uno dei simboli per eccellenza del Natale: il dono. Dono inteso come regalo e presente ma anche come stare insieme, collaborare sostenersi ed amarsi. Un concentrato di umanità reale all’interno di tutto lo spettacolo che ci porterà per mano, ridendo e giocando a svelare un finale a sorpresa che ci svelerà l’essenza di… Quel dono… a Natale”.

Alle 18.30 ci si sposta in piazza S. Andrea intorno al Focolare, per lo spettacolo “I Romani ed il Fuoco ai tempi del paganesimo”. con la collaborazione delle associazioni Formiana Saxa con un gruppo di Centurioni Romani, e Sinus Formianus con attori che rappresenteranno i patrizi romani.

