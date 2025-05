Formia, nuovi controlli dei carabinieri: denunciate 4 persone

Servizio di controllo straordinario a Formia, dove i carabinieri della stazione locale, hanno fermato e controllato ben 33 veicoli e 57 persone, eseguendo anche nove controlli specifici su soggetti sottoposti a misure restrittive.

Le zone scelte dai militari dell’arma sono quelle risultate più nevralgiche, tradizionali punti di ritrovo del fine settimana per molti ragazzi, spesso minorenni, dedicandosi poi ovviamente alle zone urbane e alle ville comunali.

I risultati del servizio di controllo straordinario non si sono fatti attendere: due le persone trovate in possesso di droga, nello specifico hashish, e segnalata alla prefettura come assuntori. Altri tre individui sono stati denunciati per essere stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di droghe e un altro soggetto, già attenzionato dai carabinieri e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Formia, è stato denunciato per aver violato gli obblighi a lui imposti.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, con i militari dell’arma pronti a lottare contro il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze di stupefacenti, oltreché fornire ai cittadini una presenza concreta e rassicurante.