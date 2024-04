Formia, nuovo distributore dei sacchetti per la raccolta differenziata

L’amministrazione comunale di Formia e la FRZ hanno attivato un distributore automatico dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti presso Piazzetta delle Erbe. Per il ritiro delle buste, consentito dal software a cadenza trimestrale, sarà sufficiente inserire nell’apposita fessura la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Si tratta del secondo distributore automatico in funzione (il primo e’ ubicato presso la sede FRZ in località S. Maria Cerquito) e prossimamente ne verranno installati altri nel quartiere di San Pietro, dove è collocata la casetta dell’acqua, a Penitro, nell’area della Chiesa del Buon Pastore e nelle frazioni collinari.