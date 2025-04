Ci sarebbe un fermo per l’omicidio di Luigi Magrino di Formia, avvenuto questa mattina in un distributore di via Domiziana, a Mondragone. I carabinieri hanno fermato Giancarlo Pagliaro, un imprenditore che sarebbe stato in affari proprio con Magrino e con il quale avrebbe litigato per motivi economici fino al folle gesto. Nella stazione di servizio Agip sarebbero infatti stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.