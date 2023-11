Formia, opere a San Giovanni Battista: la presentazione del restauro

Questo sabato alle ore 16.30 presso la Parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Formia, si terrà la presentazione delle tavole del maestro Antonio Sicurezza ricollocate nella loro sede originale, nell’abside della Chiesa dopo alcuni interventi di restauro.

Le tavole dell’abside di San Giovanni sono state realizzate da Sicurezza tra il 1963 ed il 1968, su incarico del parroco Salvatore Forcina. Tali tavole sono oggetto di un capitolo del recente libro “Antonio Sicurezza. Interventi conservativi e nuovi ritrovamenti”. Il libro, che verrà presentato durante l’incontro, è opera dell’ammiraglio Eugenio Sicurezza, figlio del pittore. Ventidue studi per le tavole di San Giovanni sono ora conservati nell’archivio sul pittore presso la biblioteca della Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea in Roma. L’ammiraglio Eugenio Sicurezza è stato comandante generale delle Capitanerie di Porto tra il 1999 ed il 2004, anni in cui è stato potenziato il servizio di Guardia Costiera ed è stato completato in Roma il centro italiano di coordinamento per il soccorso in mare, uno dei più avanzati in Europa. Negli anni della pensione Eugenio Sicurezza si è dedicato alla ricerca di documentazione sul padre e soprattutto di sue opere, giungendo a catalogarne 1151.

Interverranno durante l’incontro, oltre che il succitato ammiraglio Sicurezza, il parroco della Chiesa di San Giovanni Don Carlo Lembo, Don Gennaro Petruccelli, direttore dell’ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi, il Presidente dell’Ass. Mola, Pietro Amato e Maria Bottoni, restauratrice delle opere suddette.