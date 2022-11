Formia si Colora di Rosa, ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Formia, nel mese di ottobre ha partecipato all’iniziativa “Formia si Colora di Rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno con screening gratuiti.

Illuminando i monumenti storici, il Comune ha promosso un’altra serie di iniziative per la cultura della prevenzione. Con la loro esperienza hanno dato essenziali indicazioni e consigli da adottare nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria: Dottoressa Lucia Testa, biologa nutrizionista; la Dottoressa Patrizia Broccoli, medico chirurgo e specializzata nella diagnostica per immagini al seno; la Psicologa e psicoterapeuta Dottoressa Mariagrazia Graziano; il Dottore Vittore Camerota istruttore di Nordic Walking.

Diverse realtà del territorio hanno collaborato per la realizzazione dell’evento: l’associazione Siamo Tutti Uno, Le Capricciose, l’A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onlus, Lions Club Formia-Gaeta, la Protezione civile V.E.R. Sud Pontino e la Croce Rossa italiana Comitato sud Pontino. All’evento sono state messe in atto diverse performance con la partecipazione dell’Artista Filomena Vezza e la cantante Tania Aulicino.

Il Sindaco Gianluca Taddeo sottolinea quale sia il metodo più efficace per contrastare l’insorgenza del tumore: ” La prevenzione resta ancora l’arma più efficace per contrastare l’insorgenza del tumore, per questa ragione le iniziative dedicate a questa campagna ci hanno visti impegnati nell’offrire visite senologiche ed ecografie al seno gratuite. Naturalmente la prevenzione non è solo ad ottobre ma tutto l’anno, ed è importante la promozione di screening dedicati alla diagnosi precoce anche delle patologie dell’universo maschile. Per questo motivo abbiamo deciso che saranno attivate una serie di campagne di prevenzione nei prossimi mesi, che possano dare più ampia opportunità ai nostri cittadini di usufruire di queste occasioni. Ringraziamo per queste attività, le associazioni di volontariato ed i medici, che camminano al nostro fianco, sempre in prima linea”.

Di tumore al seno si parla molto, ma l’informazione e la sensibilizzazione non sono ancora sufficienti a giudicare dal numero dei decessi che registriamo ogni anno – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino -” Da molto tempo sono promotrice di iniziative inerenti alla prevenzione e continuerò a farlo perché credo fortemente che una diagnosi precoce è nella maggior parte dei casi fondamentale per guarire, perché, lo dobbiamo dire chiaro, una diagnosi di tumore è certamente un momento traumatico, ma non è un tunnel senza via di uscita. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della prima edizione del ‘Formia si colora di rosa’; sicuramente uno dei principali motivi della buona riuscita dell’evento è stata la collaborazione tra istituzioni, professionisti ed associazioni, retta da una forte e comune motivazione, la consapevolezza che la Prevenzione può salvare la Vita. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e arricchito l’evento con le loro esperienze e professionalità”. “Continueremo – prosegue l’assessore – sicuramente a proporre iniziative su questo importante tema, soprattutto dopo averne riscontrato il forte bisogno da parte del territorio”.

Per finire il presidente della Commissione Servizi Sociali Giuseppe Antigiovanni: “La numerosa affluenza alla prima edizione di ‘Formia si Colora di Rosa’, appena conclusasi, testimonia una sempre maggiore attenzione alla prevenzione, che insieme all’informazione e alla comunicazione, è l’unica via perseguibile. Che possa questo essere il prosieguo di un percorso di sensibilizzazione che vedrà impegnati tutti noi nella promozione di altre ‘giornate dedicate’. Esprimo il più sentito e caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa campagna”.