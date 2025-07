Formia, partiti i lavori di riqualificazione dell’ex spiaggia “La Salute”

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell’ex spiaggia “La Salute”, tratto costiero sottostante la Caserma dei carabinieri. Gli interventi sono volti a migliorare lo stato dei luoghi, sia dal punto di vista della sicurezza, tanto su quello estetico e funzionale.

“Non è un altro cantiere, ma un altro tassello di un progetto più ampio che guarda al futuro della nostra città e, soprattutto, della nostra bellissima riviera – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – sono mesi che in questa città, finalmente, si vedono recinzioni e lavori in corso, come non si erano mai visti prima. Da oggi ci sono anche quelli per la riqualificazione del tratto costiero sottostante la Caserma dei Carabinieri, rimasto per anni in uno stato di pesante degrado. Voglio ribadire con forza che questo cantiere, così come quelli già attivi sia a Vindicio che a Gianola (per citare solo quelli che stanno interessando i nostri litorali), non nasce in maniera estemporanea o isolata. Al contrario, rientra in un disegno coerente e strategico, frutto di una pianificazione attenta, con una visione a lungo termine e con un obiettivo ambizioso. Riqualificare l’intera costa formiana, tenendo conto delle specificità paesaggistiche e funzionali di ogni singolo tratto, significa renderla più bella e accessibile ovunque, ma soprattutto trasformarla in un motore di sviluppo sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita di tutti e di attrarre turismo”.

Questi i dettagli degli interventi previsti:

– La riqualificazione della barra d’accesso;

– La sistemazione della sede stradale con terra stabilizzata ed essenze arboree. In caso di pioggia, il percorso diventa fangoso e poco transitabile, compromettendo accessibilità e sicurezza. Oltre alla sede stradale, verranno anche sistemati i lati della stessa, tramite estirpazione delle attuali essenze infestanti e posa di essenze a basso fusto quali Rosmarino ed Oleandro;

– La potatura controllata di alberature ad alto fusto al fine di garantire la sicurezza, migliorare la stabilità strutturale delle piante e favorire un corretto sviluppo vegetativo;

– La sistemazione di aree fatiscenti presenti all’interno dell’area di intervento, con la realizzazione di siepe e sedute in legno davanti la facciata laterale di un edificio non di proprietà comunale;

– Sistemazione dei margini del porticciolo che al momento si presentano liberi e privi di delimitazioni fisiche, con rischio di caduta accidentale in acqua per pedoni e mezzi leggeri. Questi margini verranno delimitati con massi naturali di contenimento e balaustre in legno trattato, che definiscono i percorsi e migliorano la sicurezza degli utenti;

– Sistemazione dell’area comune che al momento si presenta trascurata, con vegetazione infestante e essenze arboree non controllate che compromettono l’accessibilità e la fruibilità dello spazio. L’area sarà completamente riqualificata con l’inserimento di un pratino all’inglese a bassa manutenzione, panchine in pietra di design e nuovo impianto di illuminazione a LED finalizzato alla valorizzazione di elementi murari, opere d’arte e strutture paesaggistiche ed un impianto di irrigazione automatica. Il muro perimetrale verrà ripulito, tinteggiato e valorizzato con un graffito artistico su supporto autorizzato. Lo spazio diventerà accogliente, ordinato e sicuro;

– Sistemazione del passaggio alle spiagge, anche questa attualmente in stato di degrado, con fondo irregolare, dissesti e materiale incoerente. La sede stradale verrà quindi consolidata con terra stabilizzata, garantendo continuità e resistenza meccanica anche al traffico veicolare leggero. Il ponticello viene completamente risanato con ripristino delle strutture portanti e dei parapetti.