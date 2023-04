Formia, pellegrini statunitensi sulla Via Francigena

Cittadini statunitensi in viaggio a piedi sulla via Francigena del Sud, sono stati ospiti del Punto IAT, Informazioni Accoglienza Turistica, del Comune di Formia, inaugurato la scorsa settimana.

In Italia da un paio di mesi, due pellegrini americani sono stati accolti negli spazi comunali ubicati al piano terra di via Vitruvio, dove hanno ricevuto il timbro che accerta la loro presenza lungo il cammino della Francigena del Sud. Hanno poi visitato la Mostra di stampe antiche (che si chiude oggi), dedicate alla Via Appia, mentre risuonavano le note dell’Inno nazionale eseguito dal complesso bandistico di Formia a Piazza Vittoria in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione del 25 Aprile.

Dopo i saluti, con scambio di foto ed indirizzi, i turisti americani, originari del Massachusetts, hanno festeggiato la loro partenza con i tanti curiosi presenti al Punto Iat. Con sulle spalle i loro zaini Lawrence e Karen hanno lasciato la città diretti alle prossime mete della Francigena del Sud con un bel ricordo della loro gradita visita nell’accogliente Formia.

Il Punto IAT ha ricevuto la visita anche di un cittadino islandese. Un breve ma intenso incontro ha coinvolto il turista nordico che si è fatto apporre il timbro della Via Francigena sul libretto dei camminatori a certificare il suo passaggio ed è poi ripartito in direzione Sud.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore al Turismo Giovanni Valerio:

“In città è attivo il turismo religioso perché la Via Francigena è un antico camminamento che da Canterbury raggiungeva la Terra Santa. I camminatori hanno apprezzato particolarmente il tracciato che attraversa il nostro territorio e quindi anche la nuova cartellonistica sull’Appia Regina Viarum, recentemente installata. Un bell’esempio di come un punto IAT sia un presidio turistico attivo ed efficace nel comprensorio, a conferma che anche la posizione strategica al centro di Formia dell’infopoint sia determinante per l’arrivo dei tanti turisti”.