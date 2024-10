Formia piange Attilio Franzini, l’operaio travolto da un treno a Bologna

Era originario di Formia l’operaio travolto e ucciso da un treno ‘intercity’ questa mattina a San Giorgio di Piano in provincia di Bologna. Attilio Franzini, 47 anni, era impegnato in alcuni lavori sulla linea ferroviaria per una ditta di Roma quando è stato travolto dal mezzo che da Roma stava viaggiando verso Trieste.

Una dinamica ancora tutta da ricostruire e sulla quale stanno facendo luce le forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia. Dalle prime ricostruzione pare che il 47enne sarebbe uscito dall’area di cantiere, fatto sta che si registra l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.