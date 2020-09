Formia, picchia e insulta l’ex moglie davanti al figlio: allontanato

Schiaffi, calci e insulti umilianti, anche davanti al figlio minorenne. Questo il comportamento che un uomo di Formia, avrebbe riservato alla sua ex moglie.

La donna, esasperata, ha deciso di presentare denuncia e sono iniziate le indagini della polizia che hanno trovato diversi riscontri e acquisito anche materiale sugli account social dell’ex marito in cui l’avrebbe minacciata pubblicamente.

Ieri, proprio in seguito alle indagini, il giudice del tribunale di Cassino ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, per maltrattamenti in famiglia.