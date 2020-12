Formia, piccola tartaruga “diversamente abile” salvata dalla Guardia costiera

Una piccola tartaruga in difficoltà è stata salvata questa mattina a Formia grazie alla sensibilità di un cittadino e all’intervento della Guardia costiera.

I militari hanno raggiunto la spiaggia del litorale comunale di San Janni, per accertarsi delle condizioni dell’esemplare ed hanno quindi attivato la Tartalazio, la Rete regionale del Lazio che si occupa del recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine.

Il piccolo, appartenente alla specie “Caretta Caretta, è stato trasportato, così, negli uffici della Guardia Costiera di Formia, dove i militari hanno fornito la prima assistenza, custodendolo, secondo le indicazioni previste dai protocolli di intervento e dalle indicazioni fornite dai tecnici della Tartalazio, in un ambiente climatizzato e mantenendo il corpo sempre umido.

La tartaruga, di circa 20 cm di lunghezza, non ha la pinna anteriore sinistra e la pinna posteriore destra, motivo per il quale presumibilmente aveva avuto serie difficoltà in mare, anche dovute alle pessime condizioni meteorologiche di questi giorni. Le amputazioni riscontrate risultavano già ben cicatrizzate, segno che erano già presenti da tempo al momento dello spiaggiamento.

L’animale è stato poi affidato a Tartalazio, intervenuto appositamente in zona, per le successive cure e trasferimento presso la stazione zoologica “Anton Dorhn” di Napoli. In futuro tornerà in mare.