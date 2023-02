Formia, potatura dei pini domestici

Continuano gli interventi di potatura e di cura del verde pubblico sul territorio comunale, dal lungomare di Formia centro a Penitro fino a Maranola.

Sono iniziati questa settimana i lavori di potatura e di trattamento endoterapico dei pini domestici presenti in via Lungomare della Repubblica, di cui l’ultimo intervento fu effettuato nel 2007.

Nell’ambito del restyling e della riqualificazione del territorio è stato eseguito un lavoro di potatura dei 113 platani nella frazione di Penitro. Altri interventi hanno interessato via Rotabile, la strada che porta alla frazione collinare di Maranola.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo:

“Il nostro intento è di garantire la sicurezza della nostra comunità e dei fruitori occasionali degli spazi verdi della città. Una programmazione chiara e ben definita a sostegno del patrimonio arboreo della città, che sia valorizzato e conservato con cura e dedizione”.

Concludono:

“Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi arrecati in questi giorni ma i lavori, che non si effettuavano da tempo, erano estremamente necessari per rendere Formia più pulita, più vivibile e soprattutto in sicurezza”.