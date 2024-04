Formia, premiato il campione italiano di nuoto Valerio Erasmo

Il Sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha premiato l’atleta Erasmo Valerio per la sua recente vittoria nel campionato italiano juniores indoor nella 5 km di nuoto di fondo. Valerio, classe 2006 e studente dell’Istituto Nautico “G. Caboto” di Gaeta, ha ottenuto anche due medaglie d’argento ai campionati nazionali giovanili di nuoto a Riccione. Il Sindaco ha elogiato l’impegno e la determinazione di Valerio, definendolo kun esempio di passione e amore per lo sport. Anche l’Assessore allo Sport, Fabio Papa, ha lodato la performance dell’atleta, sottolineando l’importanza dello sport come motore trainante per il territorio.