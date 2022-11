Formia, presentato il libro del magistrato Barbara Perna

La Sala Sicurezza di Formia ha ospitato la presentazione del romanzo del magistrato Barbara Perna, dal titolo “Annabella Abbondante. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Cinquantunenne, romana d’adozione ma nata a Napoli, la dott.ssa Perna, giudice civile dal ‘99, ha lavorato presso i tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Montepulciano e attualmente è in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

All’iniziativa organizzata e moderata dal dirigente scolastico Lorenzo Cuna e patrocinata dal Comune di Formia, ha presenziato il docente di materie letterarie presso la Scuola secondaria di primo grado dell’Ic Mattej, Pompeo Perrone, che ha dialogato con l’autrice.

Il pubblico presente all’evento è stato allietato da intermezzi musicali a cura di Lello Angelucci e Rocco Palazzo. L’opera, nata dalla penna e dalla fantasia di Barbara Perna, che racconta il secondo capitolo delle avventure del un personaggio simpatico e travolgente la giudice Annabella Abbondante, appartiene al genere noir con emozionanti vicende sentimentali al quale si aggiunge un tratto di humour brioso e arguto, dando vita ad un’investigatrice originale, frizzante, intelligente.

Il sindaco Gianluca Taddeo:

“Un ringraziamento particolare è rivolto all’autrice Barbara Perna e al dirigente scolastico Lorenzo Cuna che hanno saputo coinvolgere e attrarre anche con particolare ironia l’attenzione del numeroso pubblico presente in Sala Sicurezza in un pomeriggio piacevole trascorso attraverso il racconto di una storia divertente che fa da contorno alla vita della protagonista e che riflette l’esistenza di ciascuno di noi. Un giallo intrigante, in cui si ride parecchio”.