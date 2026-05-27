Formia, primo prelievo di tessuto corneale all’ospedale “Dono Svizzero”

Importante traguardo per la sanità del sud pontino all’ospedale Ospedale Dono Svizzero di Formia, dove è stato eseguito con successo il primo prelievo di tessuto corneale.

La donazione è stata resa possibile grazie al consenso dei familiari di una paziente di 76 anni, un gesto di grande solidarietà che consentirà di aiutare persone in attesa di trapianto.

L’intervento è stato effettuato in collaborazione con la UOC di Oftalmologia Universitaria dell’ospedale “Fiorini” di Terracina. Le cornee prelevate sono state successivamente trasferite alla Banca degli Occhi di Roma.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nelle attività di donazione e procurement portate avanti dalla ASL Latina, attraverso il Coordinamento ospedaliero procurement del “Dono Svizzero” e il Coordinamento aziendale Donazione Organi e Tessuti.

Il presidio ospedaliero di Formia si era già distinto nei mesi scorsi per i primi prelievi di tessuto osseo da vivente, confermando una crescente attenzione verso la cultura della donazione.

Secondo i dati diffusi dalla Asl, nel primo quadrimestre del 2026 le donazioni nel territorio pontino hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnale di una maggiore sensibilità sul tema e del lavoro svolto dalla rete sanitaria provinciale.