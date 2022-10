Formia promuove il benessere psicologico dei cittadini

Il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha siglato un protocollo d’intesa con il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Dott. Federico Conte, per la promozione del benessere psicologico dei cittadini e del territorio.

I principali obiettivi del testo sono:

-collaborare alla stesura e/o aggiornamento relativo alla rilevazione ed alla lettura dei bisogni del territorio;

mettere a disposizione dei cittadini del Comune il Registro delle Organizzazioni di Psicologia Sostenibile (ROPS);

-realizzare eventi finalizzati alla divulgazione degli elementi di base della psicologia presso la popolazione residente;

-realizzare eventi finalizzati alla divulgazione di buona prassi nel contrasto delle disparità di genere, economiche, discriminazioni di genere, età, etnia, disabilità fisica o psichica, orientamento sessuale o identità di genere, conciliazione tempi di vita, linguaggio inclusivo;

-realizzare ricerche sull’influenza di stereotipi e pregiudizi su azioni e comportamenti e sull’importanza di creare una cultura inclusiva;

-realizzare ricerche finalizzate ad offrire una chiave di lettura psicologica delle dinamiche presenti nel territorio comunale.

Il sindaco Gianluca Taddeo sottolinea:

“Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi del Lazio è stato assicurato un servizio importante alla cittadinanza. Un supporto per tutti coloro che nel periodo del Covid hanno dovuto subire la limitazione dei rapporti sociali e l’obbligo di rimanere chiusi in casa. Ma non solo questo, perchè l’accordo va a interessare tutto ciò che possa anche momentaneamente aver turbato il vivere sereno. Ringrazio il Presidente dell’associazione per aver scelto il Comune di Formia come inizio di questo progetto”.